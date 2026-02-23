Frankfurt/Main - Exportrekord trotz Einbußen wegen höherer US-Zölle: Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von 257,5 Milliarden Euro ins Ausland geliefert und damit 5,1 Prozent mehr als 2024. Wichtiger Faktor war nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI der starke Dezember, der ein Ausfuhrplus von 10,6 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro brachte. Erstmals seit langem legten in dem Monat die Importe elektrotechnischer und elektronischer Güter weniger stark zu als die Exporte.