"Das crazy!"

Die Allzweckfloskel landet am 18. Oktober bei einer Abstimmung zum Jugendwort des Jahres mit knappem Vorsprung auf dem ersten Platz. Benutzt wird es, wenn etwas krass erscheint, man sprachlos ist oder keine Lust auf eine richtige Antwort hat. Während "crazy" schon lange in Gesprächen Jugendlicher genutzt wird, ist der elliptische Gebrauch - also "das crazy" ohne Verb - relativ neu. In der Abstimmung landen dahinter "goonen" und "checkst du".