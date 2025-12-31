Jahreswechsel Wer war San Silvestro? Die Geschichte hinter Silvester

Kein Feuerwerk zum Jahresende

In San Silvestro hingegen, wo einige der sterblichen Überreste von Silvester liegen, war Leo seit seiner Wahl im Mai noch nie. Da hält es der erste Pontifex aus den USA wie die ausländischen Touristen, die lieber zur Spanischen Treppe und zum Trevi-Brunnen pilgern, ganz in der Nähe der Kirche. Die meisten haben von dem Grab unter dem Altar wohl nie etwas gehört. Heute, am Namenstag, findet in San Silvestro wie zu jedem Jahresende ein Gottesdienst statt. Ein Feuerwerk gibt es nicht.