Jahreswechsel Wer war San Silvestro? Die Geschichte hinter Silvester

Rom - Es gibt Kirchen in Rom, da sind die Schlangen länger. Vor allem vor dem Petersdom, wo die meisten Päpste begraben liegen. Aber auch in Santa Maria Maggiore, wo sich dieses Jahr Papst Franziskus bestatten ließ, der Argentinier, der auch nach seinem Tod die Dinge anders haben wollte als die Vorgänger. In die Marienkirche nahe dem Hauptbahnhof kommen die Touristen nun jeden Tag zu Tausenden. Die kleine Kirche San Silvestro in Capite mitten im historischen Zentrum nehmen hingegen die wenigsten wahr.