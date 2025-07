Berlin - Zehntausende am Brandenburger Tor, Millionen an den TV-Bildschirmen: Für viele Menschen gehört die große Party in Berlin mit Countdown und Feuerwerk zum festen Ritual in der Silvesternacht. Doch dieses Jahr ist alles anders: Der private Veranstalter hat die Show, die zuletzt immer im ZDF live übertragen wurde, endgültig abgesagt. Grund: das liebe Geld.