Jahreswechsel: Thüringer Polizei zieht positives Fazit der Silvesternacht

Erfurt (dpa/th) - Trotz einiger Einsätze in der Silvesternacht hat die Thüringer Polizei vorläufig ein positives Fazit gezogen. Im Vergleich zum Jahreswechsel vor einem Jahr sei ein vergleichbares Einsatzaufkommen zu verzeichnen gewesen, teilte die Landespolizeidirektion am frühen Morgen mit. Insgesamt seien 108 Verstöße beim Gebrauch von Pyrotechnik festgestellt worden und es habe landesweit etwa 80 Brände gegeben, davon auch einige in Zusammenhang mit der Verwendung von Pyrotechnik. Bei zwei Auseinandersetzungen seien drei Polizisten verletzt worden.