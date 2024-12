Jahreswechsel: Thüringer Polizei hilft bei Silvestereinsatz in Berlin

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Die Thüringer Polizei unterstützt in der Silvesternacht ihre Kollegen in Berlin. Eine Hundertschaft sei angefordert worden und werde nach Berlin geschickt, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion, Patrick Martin, auf Anfrage. In der Hauptstadt, in der es in der Vergangenheit in der Silvesternacht zu Ausschreitungen mit Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen war, bereiten sich Polizei und Feuerwehr auf einen Großeinsatz vor. Dort sind nach Angaben der Berliner Polizei rund 4.000 Beamte zum Jahreswechsel im Einsatz.