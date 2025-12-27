Jahreswechsel So viele Menschen blicken optimistisch aufs neue Jahr

Der Wandel habe mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der persönlichen finanziellen Lage überhaupt nichts zu tun. In dieser Hinsicht hätten sich die Umfrageergebnisse seit Jahren nicht geändert. Seit 2023 sagten 52 Prozent der Befragten, die persönliche wirtschaftliche Lage mache ihnen Sorgen. Opaschowski vermutet eher einen Mentalitätswandel - die Deutschen gewöhnten sich an schwierige Zeiten: "Das Leben in Dauerkrisen setzt positive Energien und Widerstandskräfte bei den Menschen frei", erklärt der Forscher. Von "German Angst" sei kaum mehr die Rede.