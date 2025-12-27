Von Kabarett bis "Dinner for One"

Theaterfreunde kommen bei zahlreichen Silvester-Vorführungen auf ihre Kosten. Veranstaltungen mit deutlichem Bezug zum Jahreswechsel sind am 31. etwa der "Erlebnis-Theaterrundgang mit den Gothaer Gassenspielern" in Gotha, "Dinner for One - Wie alles begann" im Heizhaus Altenburg oder das "Silvesterkabarett mit der Leipziger Pfeffermühle" in der Festhalle Ilmenau.

Unter der Vielzahl an Silvesterpartys gehören sicherlich das "Bratwurstsilvester 2025" im Bratwurstmuseum Mühlhausen, die "Silvester-Gala Winter-Travestie" im DASDIE Live in Erfurt oder die Silvesterparty im Deutschen Nationaltheater in Weimar mit zu den ungewöhnlicheren. Im Palais Schardt Weimar bieten die "Silvesterknaller - laut und leise" eine literarische Zeitreise.

Aktiv ins neue Jahr

Um die guten Vorsätze für das neue Jahr umzusetzen, bieten sich rund um Silvester auch viele Gelegenheiten für einen sportlichen Jahreswechsel. Den Beginn macht der Meininger Silvesterlauf am 28. Dezember - am 31.12. folgen Silvesterläufe in Erfurt, Gera und Nordhausen. Gleich zu Neujahr steht im Jenaer Südbad das Neujahrsschwimmen auf dem Programm.

In zahlreichen Städten und Gemeinden beginnt das neue Jahr mit Gottesdiensten und Friedensgebeten. Neujahrskonzerte werden unter anderem in Altenburg, Meiningen, Ilmenau, Weimar, Jena und Erfurt gegeben. Ebenfalls am 1. Januar ist das Konzert "Die Orgel tanzt" in Erfurt in der Michaeliskirche geplant, in Meiningen erklingt im Theatermuseum "Jazz im Museum".

Weitere Events sind unter anderem die Neujahrsrundfahrt mit dem Winterexpress "Polarstern" in Meinigen, das Benefizkonzert des Handglockenchores Gotha oder eine "Laternenführung durch Haus und Hof" in Rudolstadt - alle am 3. Januar 2026.