Bad Langensalza (dpa/th) - Zum Schutz von historischen Innenstädten oder Denkmälern ist in mehreren Thüringer Städten und Gemeinden in der Silvesternacht Feuerwerk teils untersagt. Kommunale Böllerverbote gelten in einem Dutzend Orten, wie das Landesamt für Verbraucherschutz auf Anfrage mitteilte. Das betrifft neben Teilen von Weimar, Mühlhausen und Bad Langensalza mit historischen, von Fachwerk geprägten Altstädten auch Teile von Gotha, wo die Umgebung von Schloss Friedenstein einschließlich Schlosspark betroffen sind.