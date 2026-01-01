Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - 525 Böller haben drei 15-Jährige in Garmisch-Partenkirchen in einer Sporttasche bei sich gehabt. Wie die Polizei mitteilte, sind die Feuerwerkskörper sämtlich erst ab 18 Jahren zulässig gewesen. Die Böller seien teils mit Spraydosen zu einer gefährlichen Kombination verbunden worden. Die Polizei übergab die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten. Wer die Böller gekauft hat, müsse noch ermittelt werden, hieß es.