Jahreswechsel im Fernsehen: Silvester mit Kerner und Kiwi im ZDF - aber anders

"Wer sich in der Schnellwissensrunde beweisen konnte, tritt in fünf Wissenskategorien gegen prominente Expertinnen und Experten wie Andrea Kiewel oder Bastian Pastewka an", teilte das ZDF am Sonntag mit. "Wer alle Duelle für sich entscheidet, wird Quiz-Champion und gewinnt 100.000 Euro."