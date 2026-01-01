Günzburg (dpa/lby) - Beim Brand einer Gartenhütte in Günzburg ist nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro verursacht worden. Die Flammen hätten sich auf ein Wohnhaus ausgebreitet. Ein Passant bemerkte das Feuer am frühen Morgen und alarmierte die Feuerwehr. Die Gartenhütte wurde demnach völlig zerstört, das Haus stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.