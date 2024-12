Prügelei und eine blutige Lippe beim Verkaufsstart in Schwaben

Zum Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk war der Andrang vielerorts groß, so auch in Lindau am Bodensee. In einem dortigen Verbrauchermarkt warf ein Mitarbeiter laut Polizei Feuerwerkskörper in die Menge, damit auch die hinteren Reihen nicht leer ausgehen würden. Dabei traf eine Feuerwerksbatterie einen Kunden an der Lippe, die Wunde musste laut Polizei mit mehreren Stichen im Krankenhaus genäht werden. Gegen den Mitarbeiter laufen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ebenfalls in Lindau schlugen zwei Männer in einem Laden im Streit um Feuerwerkskörper aufeinander ein.