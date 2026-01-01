Erfurt Feuer mitten Altstadt – Grüne fordern Böllerverbot

Viele Einsätze für Polizei und Rettungskräfte

Ansonsten war die Silvesternacht in Thüringen von etlichen kleineren und mittleren Einsätzen geprägt. Die Einsatzkräfte wurden vor allem zu kleineren Bränden, etwa von Mülltonnen und Balkonen, gerufen. Zudem gingen Meldungen wegen Ruhestörungen und Verstößen beim Gebrauch von Pyrotechnik ein, sagte ein Sprecher. Es kam aber auch zu Verletzungen durch Feuerwerkskörper sowie zu Körperverletzungen durch Auseinandersetzungen.

Komplizierter Brand in Rudolstadt

Ein größerer Brand beschäftigte die Feuerwehr etwa in Rudolstadt. Dort geriet eine Siloanlage eines Bio-Diesel-Herstellers in Brand, die Einsatzkräfte waren auch dort noch am späten Nachmittag vor Ort. In Blankenhain im Landkreis Weimarer Land wurden 16 Menschen in einem Mehrfamilienhaus leicht verletzt, weil sie Rauchgas eingeatmet haben. Ein Unbekannter soll laut Polizei einen im Kellerbereich abgestellten Rollstuhl angezündet haben, wodurch sich starker Rauch entwickelt habe. Zur genauen Brandursachen wurden bislang in beiden Fällen keine offiziellen Angaben gemacht.