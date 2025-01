In Nürnberg fielen laut einer Schätzung zwischen 16 und 20 Tonnen Silvestermüll an. Das entspricht laut einem Sprecher in etwa der Menge der Vorjahre. Mit dem nächtlichen Einsatz der Beschäftigten der Abfallbetriebe ist es aber nicht getan: "Für die Reinigung des gesamten Stadtgebiets sind rund 14 Tage veranschlagt."