Jahreswechsel Deutschland und die Welt warten auf 2026

Die Niederländer bereiten sich indes auf die letzte Silvesternacht mit Böllern vor. Ab dem Jahreswechsel 2026/2027 soll nach einem Parlamentsbeschluss ein Böllerverbot gelten. Feuerwehr, Krankenhäuser und Polizei befürchten eine besonders harte Nacht. Der Verkauf von Feuerwerk ist drastisch gestiegen.

ZDF überträgt Party diesmal nicht aus Berlin

Anders als in den Vorjahren kommt die ZDF-Silvestershow mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner diesmal aus der Hafencity in Hamburg und nicht vom Brandenburger Tor in Berlin. Dort steigt eine vom Land Berlin neu konzipierte Feier mit 25.000 Besuchern, DJs und Feuerwerk. In der Nähe auf der Straße des 17. Juni findet zudem eine als Demonstration angemeldete Rave-Party statt. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 16.000 Menschen.

Und wer den letzten Abend des Jahres vor dem Fernseher verbringen will: Die ARD-Sendung "Silvester-Schlagerbooom" wird aus dem BMW Park in München gesendet. Gastgeber ist Florian Silbereisen. In der Münchner Innenstadt soll es zudem in diesem Jahr eine Silvestermeile geben.

Feiern sind getrübt

Nicht überall wird ausgelassen gefeiert: Den Jahreswechsel verbinden viele Ukrainer mit dem Wunsch, dass endlich Frieden einkehren möge in ihrem Land. Die Silvesterfeierlichkeiten sind auch in diesem Jahr wegen des von Russlands Präsident Wladimir Putin im Februar 2022 befohlenen Kriegs stark eingeschränkt. So ist das Abbrennen von Feuerwerken landesweit verboten, um keinen Luftalarm auszulösen.