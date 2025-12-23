Jahreswechsel Das ändert sich 2026 in Bayern

Mietpreisbremse

In 285 bayerischen Städten und Gemeinden gilt vom neuen Jahr an die sogenannte Mietpreisbremse – bisher waren es 208. Damit gilt der Wohnungsmarkt in rund 14 Prozent der 2056 bayerischen Kommunen als angespannt, wie Justizminister Georg Eisenreich (CSU) kürzlich mitteilte. Dort wird übermäßigen Mieterhöhungen ein Riegel vorgeschoben. So dürfen Mieten bei Neuvermietungen von Bestandswohnungen höchstens zehn Prozent über der jeweiligen ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Im Vergleich zur bisher geltenden Mieterschutzverordnung werden vom 1. Januar an 100 Gemeinden neu als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt eingestuft, vor allem im Großraum München und im bayerischen Oberland. Indes fallen 23 Gemeinden heraus.

Beteiligung an Wind- und Photovoltaikanlagen

Kommunen werden ab 2026 an neuen Windrädern und Solaranlagen beteiligt, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert werden, mit 0,2 bis 0,3 Cent pro Kilowattstunde. Ursprünglich war geplant, dass auch Anwohner direkt 0,1 Cent pro Kilowattstunde erhalten sollen – dies wurde aber nicht umgesetzt.

Neue Anlaufstelle bei Konflikten mit dem Jugendamt

Ab Januar 2026 können sich Familien und junge Menschen an die unabhängige Landesombudsstelle Bayern wenden, wenn sie Unterstützung brauchen bei Konflikten mit dem Jugendamt oder Trägern der Kinder- und Jugendhilfe.

Die Beratung ist laut einem Sprecher kostenlos und vertraulich. Die Stelle soll Unterstützung leisten bei Konflikten oder Missverständnissen – zum Beispiel, wenn Eltern Entscheidungen des Jugendamts nicht nachvollziehen können oder wenn Jugendliche Probleme haben in einer Einrichtung, in der sie untergebracht sind. Das Angebot soll mehr Transparenz und Fairness schaffen im System der Kinder- und Jugendhilfe.

Hotline für von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche geplant

Im Landesjugendamt soll laut Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) 2026 eine zentrale Kinderschutz-Hotline eingerichtet werden. Sie soll eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche werden, die von Gewalt jeglicher Form bedroht oder betroffen sind.

Bis zu 10.000 Euro Förderung für inklusive Jobmessen

Ab 2026 gibt es vom Sozialministerium bis zu 10.000 Euro Fördermittel für inklusive Jobmessen, die gezielt Menschen mit Behinderung ansprechen sollen. "Es ist mir wichtig, inklusive Jobmessen einfach, unbürokratisch und zuverlässig zu fördern. Inklusion am Arbeitsmarkt ist eine wichtige Investition in die Zukunft", begründete Scharf die Entscheidung. Voraussetzungen für eine Förderung: mindestens 20 Aussteller und die Einbeziehung regionaler Akteure wie Integrationsfachdienste.

Kommunalwahl

Und noch etwas wird sich 2026 ändern – denn es wird wieder gewählt in Bayern. Bei den Kommunalwahlen am 8. März werden fast 40.000 Mandate neu vergeben: in Gemeinde- und Stadträten und in Kreistagen. Und auch die meisten Landräte, Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister werden neu gewählt.