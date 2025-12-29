Jahreswechsel: Böllerverbot in der Schleusinger Altstadt

Schwerwiegender Dachstuhlbrand

Aufgrund der engen Bebauung, der erschwerten Zugänglichkeit und der Beschaffenheit der Gebäude ergeben sich sowohl ein deutlich erhöhtes Risiko zur Entstehung eines Brandes als auch ein sehr großes potenzielles Schadensausmaß im Brandfall, heißt es weiter. Hierbei gehe die Brandgefahr nicht nur von der Fachwerkbauweise der Gebäude aus, vielmehr wiesen die alten verschachtelten Häuser unvermeidbar eine Vielzahl von Eintrittsmöglichkeiten für aufsteigende Feuerwerke auf. So könnten Silvesterraketen zwischen schlecht sitzenden Ziegeln und Verwahrungen, aber auch in Dachläden, Lüftungsöffnungen, an Traufe und Ortgang, einschlagen. Insofern gehe für die teils mittelalterliche Bausubstanz der historischen Altstadt eine verstärkte Gefahr durch abbrennende pyrotechnische Gegenstände aus. Insbesondere Silvesterraketen können beim Abbrennen Temperaturen bis 2000°C entwickeln. So war es in der Silvesternacht 2013/14, als es noch kein Böllerverbot gab, am Schleusinger Marktplatz zu einem schwerwiegenden Dachstuhlbrand gekommen, der trotz der Aufmerksamkeit der Hauseigentümer und Bewohner der betroffenen Gebäude nicht zu verhindern war.