Jahreswechsel: Böllerverbot in der Schleusinger Altstadt

Zum Schutz der Menschen und der historischen Gebäude dürfen in der Schleusinger Altstadt zum Jahreswechsel keine Feuerwerkskörper gezündet werden.

Innerhalb des rot umrahmten Gebiets darf nicht geböllert werden. Foto: Stefan Krug

Für die Schleusinger Altstadt besteht am Silvester- und Neujahrstag ein sogenanntes Böllerverbot. Die zuständige Landesbehörde hat dazu angeordnet, dass in der historischen Altstadt keine Feuerwerkskörper der Kategorie F2 wie zum Beispiel Silvesterraketen, Batterien, Schwärmer oder Knallkörper abgebrannt werden dürfen.

„Insbesondere die räumliche Enge der Altstadtstraßen und Gassen führt durch die Anwesenheit vieler Menschen während der Silvesternacht dazu, dass bei einem Unglücksfall die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte die Einsatzstelle nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erreichen können. Infolgedessen kann ein flächenhaftes Ausbreiten eines Brandes bei der gegebenen Bausubstanz kaum verhindert werden“, heißt es in der amtlichen Begründung für das Böllerverbot.

Schwerwiegender Dachstuhlbrand

Aufgrund der engen Bebauung, der erschwerten Zugänglichkeit und der Beschaffenheit der Gebäude ergeben sich sowohl ein deutlich erhöhtes Risiko zur Entstehung eines Brandes als auch ein sehr großes potenzielles Schadensausmaß im Brandfall, heißt es weiter. Hierbei gehe die Brandgefahr nicht nur von der Fachwerkbauweise der Gebäude aus, vielmehr wiesen die alten verschachtelten Häuser unvermeidbar eine Vielzahl von Eintrittsmöglichkeiten für aufsteigende Feuerwerke auf. So könnten Silvesterraketen zwischen schlecht sitzenden Ziegeln und Verwahrungen, aber auch in Dachläden, Lüftungsöffnungen, an Traufe und Ortgang, einschlagen. Insofern gehe für die teils mittelalterliche Bausubstanz der historischen Altstadt eine verstärkte Gefahr durch abbrennende pyrotechnische Gegenstände aus. Insbesondere Silvesterraketen können beim Abbrennen Temperaturen bis 2000°C entwickeln. So war es in der Silvesternacht 2013/14, als es noch kein Böllerverbot gab, am Schleusinger Marktplatz zu einem schwerwiegenden Dachstuhlbrand gekommen, der trotz der Aufmerksamkeit der Hauseigentümer und Bewohner der betroffenen Gebäude nicht zu verhindern war.

Auch die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten weist darauf hin, dass in allen ihren Kulturdenkmalen der Gebrauch von Feuerwerkskörpern verboten ist. Selbst bei umsichtigem Gebrauch von Böllern und Raketen sei in Denkmalensembles die Gefahr von Bränden mit verheerender Wirkung groß. In den vergangenen Jahren konnte an mehreren historischen Gebäuden nur durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden. Die Stiftung appelliert deshalb eindringlich, das Verbot zu achten. An einigen Orten würden zur Kontrolle Streifen eingesetzt.