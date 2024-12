Jahreswechsel Bitteres Ende für Biden

Nun geht Biden als einer in die Geschichte ein, der zum Schluss schwer strauchelte, trotzdem nicht loslassen wollte - und damit am Ende entscheidend zu Trumps Rückkehr ins Weiße Haus beitrug. In der Konsequenz bedeutet das auch, dass viele seiner Vorstöße und Projekte nicht überdauern werden. Vieles dürfte Trump zurückdrehen oder abwürgen, sobald er an der Macht ist.