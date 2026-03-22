Opfer fühlen sich allein gelassen

Überlebende und Angehörige trugen an Prozesstagen teils T-Shirts mit Aufschriften wie "Ignorierte Kinder" und "Nie entschädigte Opfer". Die Organisation Life4Brussels ließ zum Prozessende wissen, dass sich die Wut der Opfer nicht mehr nur gegen die Attentäter richte, "sondern auch gegen den belgischen Staat, der dazu beigetragen hat, ihre Not zu vergrößern".

Auch der ehemalige Polizisten Corneillie aus dem flämischen Landesteil Belgiens fühlt sich im Stich gelassen. "Allein dafür, dass wir am Flughafen Leben gerettet und Initiativen ergriffen haben, lässt man uns ohne Hilfe", sagt er. Beamten werde zwar vieles erstattet, aber gleichzeitig gebe es Versicherungen, die alles lächerlich machten oder herunterspielten. Alles müsse man selbst herausfinden.

Für Corneillie bedeute der zehnte Jahrestag der Anschläge alles hinter sich zu lassen. "Wieder leben, ja – aber mit einer anderen Perspektive, die Dinge relativieren. Wieder leben, wie eine andere Person. Wieder lernen zu atmen."