München - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit bewegenden Worten an die neun Todesopfer des rassistischen OEZ-Attentats vor zehn Jahren in München erinnert. Dabei wandte er sich entschieden gegen Rassismus und Antisemitismus – und gegen jede Einteilung von Menschen nur nach ihrer Herkunft. "Begreifen wir es endlich: Zuwanderungsgeschichte haben nicht nur einzelne Menschen - unser ganzes Land hat sie. Deutschland ist ein Land mit Migrationshintergrund. Das macht uns aus", sagte Steinmeier.