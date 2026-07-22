Der Hass und die Vernichtungsabsicht des Täters hätten sich gegen Menschen gerichtet, die er als minderwertig angesehen habe, denen er das Recht zu leben abgesprochen habe. "Diese Ideologie kennen wir. In der Geschichte haben Deutsche mit dieser Ideologie millionenfach gemordet", sagte der Bundespräsident und mahnte: "Niemals dürfen wir uns damit abfinden, dass solches Denken in unserem Land wieder Raum gewinnt. Nicht bei denen, die seit Generationen hier leben; nicht bei denen, die später zugewandert sind." Antisemitismus und Rassismus dürften keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. "Dafür zu sorgen, das ist unser aller Pflicht", sagte Steinmeier.