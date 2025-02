Athen - Bei Großdemonstrationen in Gedenken an das schwere Zugunglück von Tempi vor zwei Jahren ist es in den griechischen Großstädten Athen und Thessaloniki zu Krawallen gekommen. Gegen Ende der Versammlung von mehr als 170.000 Menschen in Athen flogen Brandsätze in Richtung der Sondereinheiten der Polizei, die um das Parlament positioniert waren. Auch in Thessaloniki kam es zu Ausschreitungen.