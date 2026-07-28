Jahrestag des Unglücks: Garmisch-Partenkirchen gedenkt Laura Dahlmeier

Garmisch-Partenkirchen - Ein Jahr nach dem tragischen Tod von Laura Dahleier haben rund 150 Menschen in ihrer Geburtsstadt Garmisch-Partenkirchen der ehemaligen Biathletin gedacht. "Die Zeit heilt allen Wunden. Wie falsch dieser Spruch ist, erfahren wir im Blick auf den tragischen Tod von Laura Dahlmeier ein weiteres Mal. Ja, die Zeit, die vergeht und sonst nichts", sagte Pfarrer Andreas Lackermeier in seiner Rede an der Gedenkstätte im Laura-Dahlmeier-Park. Ein Jahr sei das Unglück nun her. "Schmerz und Trauer vergehen nicht. Ihr Tod hat eine Lücke in die Familie, den großen Freundeskreis und auch in unseren Ort gerissen, die bleibt."