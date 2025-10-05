Jahrestag des Massakers: Jüdische Gemeinde fordert Israel-Flagge vor Erfurter Rathaus

Juden fordern Solidarität in Landeshauptstadt

Juden in- und außerhalb Israels würden als Täter behandelt, die man auch in Deutschland auf der Straße, an Universitäten, in Kulturbereichen und im Sportleben "beschimpft, verängstigt, boykottiert, ausgrenzt, schlägt und selbst im Alltag misshandelt", schreibt Schramm und verweist auf den Angriff auf einen 24 Jahre alten jüdischen Studenten in einer Erfurter Straßenbahn vor etwas mehr als einer Woche. "Erfurt mit seiner wieder gewachsenen jüdischen Gemeinde, als Stadt jüdischen Weltkulturerbes und als Partnerstadt von Haifa muss in dieser Zeit Solidarität mit Juden in Deutschland und Israel üben", forderte Schramm.