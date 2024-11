Jahrestag des Kriegsendes: Linke für einmaligen Feiertag im kommenden Jahr am 8. Mai

Die Landesregierung könne per Verordnungsermächtigung von der Möglichkeit des einmaligen Feiertags Gebrauch machen, sagte Schaft. Er verwies darauf, dass der Jahrestag des Kriegsendes in Deutschland seit 2016 im Freistaat bereits als Gedenktag begangen wird. Der Thüringer Landtag hatte den 8. Mai damals zum Gedenktag erklärt, damit landesweit an die Kapitulation Deutschlands in besonderer Weise erinnert werden kann.