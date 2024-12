Jahresrückblick Zehn Zitate: Was die internationale Politik 2024 bewegte

(US-Präsident Joe Biden am 25. Juli in einer Rede zur Nation zu seinem Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen. Als Nachfolgerin schlägt er Vizepräsidentin Kamala Harris vor.)

"In Springfield essen sie die Hunde, die Leute, die hierhergekommen sind, sie essen die Katzen. Sie essen die Haustiere der Menschen, die dort leben."

(Der künftige US-Präsident und damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump verbreitet am 11. September bei der Fernsehdebatte gegen seine damalige demokratische Konkurrentin Kamala Harris in Philadelphia rassistische Lügen über Migranten.)

"Die Ukraine wird faktisch gezwungen sein, in Europa gegen Nordkorea zu kämpfen."

(Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 26. Oktober in seiner abendlichen Videobotschaft angesichts eines möglichen Einsatzes nordkoreanischer Soldaten auf der Seite Russlands.)

"Das wird wahrhaftig das goldene Zeitalter von Amerika. Das ist ein großartiger Sieg für das amerikanische Volk, der uns ermöglichen wird, Amerika wieder großartig zu machen."

(Der designierte US-Präsident Donald Trump am 6. November bei seiner Siegesrede vor Anhängern in West Palm Beach im Bundesstaat Florida.)

"Es ist ein Geschenk Gottes. Alle natürlichen Ressourcen, ob Öl, Gas, Wind, Sonne, Gold, Silber oder Kupfer, sie alle sind natürliche Ressourcen. Man sollte den Ländern nicht vorwerfen, dass sie sie haben, und man sollte ihnen nicht vorwerfen, dass sie diese Ressourcen auf den Markt bringen, denn der Markt braucht sie."

(Ilham Aliyev, Präsident des Gastgeberlandes Aserbaidschan, am 12. November in seiner Eröffnungsrede des Weltklimagipfels in Baku. Klimaschützer bezweifeln eine glaubwürdige und neutrale Leitung der Klimakonferenz durch die Ex-Sowjetrepublik.)

"Ein Frieden, der nicht gerecht ist, ist kein Frieden. Ein Frieden, der nicht nachhaltig ist, ist kein Frieden. Und ein Frieden, der nicht von der Ukraine gestaltet wird, ist kein echter Frieden."

(Die UN-Botschafterin der USA, Linda Thomas-Greenfield, am 18. November vor dem UN-Sicherheitsrat in New York zu 1.000 Tagen russischem Angriffskrieg in der Ukraine.)