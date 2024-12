Jahresrückblick Von Bernstein bis Wyludda: Die Toten des Jahres 2024

"Einige Sportler, die als durchschnittlich galten, sind unter ihm zu international erfolgreichen Boxern geworden", meinte Maske. "Natürlich muss es der Sportler alleine machen, aber Manfred Wolke war der Begleiter, der ihnen Möglichkeiten aufzeigte und Forderungen stellte, die sie wahrscheinlich sonst nicht umgesetzt hätten."

Bernd Bauchspieß (10.10. 1939 - 22.10. 2024):

Was Gerd Müller für den FC Bayern war, war Bernd Bauchspieß für Chemie Leipzig. Der von allen nur "Spießer" gerufene Stürmer prägte bei den Leutzschern eine Ära. Kein anderer Chemiker erlangte jemals so viel Bekanntheit wie der ehemalige DDR-Nationalspieler, der 120 Treffer in 264 DDR-Oberliga-Spielen erzielt hatte. Der gebürtige Zeitzer Bauchspieß war ein exzellenter Techniker am Ball und vereinte wie kein anderer die Leutzscher Tugenden, Kampfgeist und Zweikampfhärte, mit einer großen Portion Spielwitz.

Der überraschende DDR-Meistertitel mit der BSG Chemie 1964 war der Lohn für die harte Arbeit der selbst ernannten Aussortierten, die 1966 auch noch den FDGB-Pokalsieg holten. Dreimal war Bauchspieß Torschützenkönig der DDR-Oberliga. Der weit über das Rentenalter hinaus als Orthopäde arbeitende Bauchspieß gewann 1964 in Tokio mit der Olympia-Auswahl die Bronzemedaille.

Michael Hübner (08.04. 1959 - 12.11. 2024):

Oberschenkel so dick wie manch ein Oberkörper waren das Markenzeichen von Michael Hübner. Obwohl ihm eine Olympia-Teilnahme in seiner Karriere verwehrt blieb, zählte der Sprinter in den 1990er Jahren zu den erfolgreichsten Bahnfahrern der Welt. Nach der Wende feierte der Sachse drei WM-Titel im Keirin (1990 bis 1992), zwei im Sprint (1990 und 1992) und einen im Teamsprint (1995). Hinzu kommt ein WM-Titel als Amateur im Sprint (1986). Im letzten Jahr seiner Laufbahn gewann er im Teamsprint an der Seite seines engen Freundes Jens Fiedler WM-Silber und den deutschen Meistertitel.

Hübner beendete seine Karriere 1997. Bis 2022 fungierte der Chemnitzer als Sportlicher Leiter der Bahnrad-Mannschaft Theed Projekt Cycling (früher Team Erdgas), zu der Größen wie Kristina Vogel, Maximilian Levy, Lea Sophie Friedrich sowie sein Sohn Sascha Hübner gehörten. "Er ist eine Sprint-Legende. Er, Lutz Heßlich und Jens Fiedler waren die, die den Sprint in Deutschland groß gemacht haben", sagte Olympiasiegerin Kristina Vogel nach Bekanntwerden des Todes von Hübner.

Ilke Wyludda (28.03.1969 - 01.12.2024):

Ihre frühere Trainingskollegin Silke Renk konnte den frühen Tod von Ilke Wyludda nicht fassen. "Ilke hatte schon früh nach ihrer Laufbahn mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Jedes Mal hat sie dabei in die Kacke gegriffen. Die ganze deutsche Werfergemeinde trauert. Sie war immer eine Kämpferin, hat aber ihren letzten Kampf leider viel zu früh verloren", sagte Renk, nachdem die Diskuswurf-Olympiasiegerin von 1996 mit nur 55 Jahren verstorben war.

Die in Leipzig geborene Wyludda begann in jungen Jahren mit der Leichtathletik und holte bei den Junioren-Europameisterschaften 1985 den Titel im Diskuswerfen und Silber im Kugelstoßen. Später konzentrierte sie sich nur noch auf die Scheibe und bestimmte ab 1989 die Weltspitze mit. So holte sie 1990 und 1994 die EM-Titel, wurde 1991 und 1995 WM-Zweite.

Nach ihrer Karriere wurde die Diplom-Sportlehrerin für Therapie-Rehabilitation und Behindertensport Physiotherapeutin mit eigener Praxis, studierte später Medizin und arbeitete als Anästhesistin. Nach einer durch eine bakterielle Wundinfektion verursachten Amputation des rechten Unterschenkels 2010 begann sie mit dem paralympischen Sport, startete 2012 bei den Paralympics und wurde Fünfte im Kugelstoßen.