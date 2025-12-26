Nacktyoga als Nachbarschaftsstreit

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückte die Polizei im September auch in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) aus. Dort soll eine 39-Jährige vor dem Haus einer anderen Frau, mit der sie sich im Streit befand, nackt Yoga-Übungen gemacht haben. Dabei soll sie ihr Gesäß absichtlich der Bewohnerin des anderen Hauses entgegengestreckt haben. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses auf.

Gurke statt Geld im Paket

Wenig Glück hatte eine Frau im oberfränkischen Birgland beim vermeintlichen Kauf einer Goldmünze. Statt der wertvollen Münze erhielt sie im Oktober nur Gemüse. Die Frau hatte die Münze laut Polizei auf einem Kleinanzeigen-Portal entdeckt und mit dem Verkäufer eine Zahlung per Nachnahme vereinbart. Als die Sendung ankam, war die Frau nicht zu Hause – aber ihr Vater. Dieser nahm das Paket ungeprüft entgegen und zahlte die vereinbarten 3.300 Euro. Am Abend öffnete die Frau das Paket – darin lag statt der wertvollen Münze aber eine Gurke. Die Chancen, den Betrüger zu ermitteln, sind laut Polizei gering.