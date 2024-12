Beginnen wir beim Fußball von unten nach oben. In den beiden Staffeln der 1. Kreisklasse sicherten zum Ablauf der Saison 2023/24 mit Walldorf II und Goldlauter II jeweils Zweitvertretungen den Titel. Zurück auf der Fußballbühne ist der FSV Schmalkalden. In seiner ersten Saison nach Wiederanmeldung einer Herrenmannschaft landete diese im Sommer auf dem 9. Tabellenplatz. Darauf lässt sich aufbauen, wie die FSV´ler mit Platz 5 beim Gang in die Winterpause bewiesen. Über diese Leistung kann sich der FSV ebenso freuen, wie über gute Jugendarbeit und das starke Auftreten des Frauen-Teams in der Kreisoberliga mit dem Erreichen der Meisterrunde. Rundum schöne Geschenke zum 120-jährigen Bestehen des Vereins. Der Herren-Kreisliga drückte die Spielgemeinschaft Wernshausen/Schwallungen ihren Stempel auf, die als Einzelvereine 2023 abgestiegen und als neu zusammengefundene Fußballfamilie die direkte Rückkehr in die Kreisoberliga Rhön-Rennsteig feierte. In jener bot die im Sommer abgelaufene Saison Spannung wie schon lange nicht mehr. Der SV Stahl Brotterode-Trusetal und die SG Thuringia Struth-Helmershof boten sich ein Foto-Finish um Meisterschaft und Aufstieg, wobei die Stahlelf am Ende das Nachsehen hatte. Einen Titel gab es aber für deren Top-Stürmer Brian Peter. Mit unfassbaren 45 Treffern in 23 Spielen wurde er Torschützenkönig.