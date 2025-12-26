Sehr zur Freude der vielen Sportinteressierten in der Kreisstadt Bad Salzungen und seiner umliegenden Region neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen, in der die Sportlerinnen und Sportler aus den verschiedensten Sportarten für Furore und viel Freude gesorgt haben. So wie es im sportlichen Wettbewerb nun einmal ist, gibt es neben den Siegern auch Aktive, die alles gegeben haben, aber ihre Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind. Ihnen gilt besonderes Daumendrücken im neuen Jahr.