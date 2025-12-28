Jahresrückblick 25 aus 25 - ein Jahresrückblick

18. Mai: Opernsänger JJ gewinnt ESC für Österreich

Der Opernsänger JJ gewinnt im Alter von 24 Jahren mit dem Song "Wasted Love" für Österreich den Eurovision Song Contest 2025. Deutschland landet mit dem Pop-Duo Abor & Tynna ("Baller") in Basel auf Platz 15. Überschattet wird der Wettbewerb von politischen Spannungen rund um den israelischen Beitrag, der Dank vieler Publikumsstimmen auf Platz zwei landet.

24. Mai: VfB Stuttgart besiegt Underdog Bielefeld im Pokalfinale

Auch die angereisten Fan-Massen können die Niederlage von Überraschungsfinalist und Drittliga-Meister Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart nicht verhindern. Am Ende setzen sich die Schwaben im DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion mit 4:2 (3:0) durch.

22. Juni: Mit dem "Mitternachtshammer" gegen Irans Atomanlagen

Die USA greifen an der Seite Israels in den Konflikt mit dem Iran ein und zerstören nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Irans entscheidende Atomanlagen. Tarnkappenflieger sollen bunkerbrechende Bomben auf die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage in Fordo abgeworfen haben. Das Ausmaß der Schäden bleibt zunächst unklar.

4. Juli: Dutzende Tote bei Überschwemmungen in Texas

Am US-Nationalfeiertag sterben bei schweren Überschwemmungen in Texas Dutzende Menschen. In einer bei Campern beliebten Gegend steigt der Guadalupe River innerhalb kürzester Zeit um knapp acht Meter an. Fast ein Drittel der mehr als 100 geborgenen Toten sind Kinder. Viele von ihnen hatten ein christliches Mädchencamp besucht, das von den Fluten zerstört wurde.

11. Juli: Steakhaus-Erbin wegen Kindesentführung vor Gericht

Vor dem Hamburger Landgericht beginnt der Prozess um die mutmaßliche Entführung zweier Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block. Monatelang wird unter großem Interesse der Öffentlichkeit darüber verhandelt, ob die Mutter nach jahrelangem Sorgerechtsstreit den Auftrag erteilt hat, ihre Kinder gewaltsam aus Dänemark nach Deutschland zurückzuholen.

15. August: Putin und Trump treffen sich in Alaska

Trotz weit verbreitetem Kopfschütteln empfängt US-Präsident Donald Trump Kremlchef Wladimir Putin zu einem Gipfeltreffen auf US-Boden. Thema des Gesprächs in Alaska ist der Ukraine-Krieg. Die Kämpfe gehen währenddessen weiter. Eine konkrete Lösung des Konflikts gibt es nicht.

26. August: Taylor Swift und Travis Kelce wollen sich trauen

Eine Lovestory der Superlative verbreitet sich wie ein Lauffeuer: Pop‑Superstar Taylor Swift und NFL‑Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", teilen die beiden US-Amerikaner in einem Instagram‑Post ihren Millionen Fans in aller Welt mit.

3. September: Beliebte Standseilbahn entgleist in Lissabon

Eine der berühmtesten Touristenattraktionen Lissabons wird binnen Sekunden zur Todesfalle: Ein Wagen der Standseilbahn "Elevador da Gloria" rast ungebremst die steile Straße hinab, entgleist, und kracht gegen ein Gebäude. 16 Menschen sterben. Ein totgeglaubter deutscher Tourist wird von seinen Eltern verletzt in einem Krankenhaus gefunden.

10. September: Rechter Trump-Aktivist getötet

Der junge rechtskonservative Aktivist und Podcaster Charlie Kirk wird bei einem Auftritt vor Studenten im US-Bundesstaat Utah erschossen. Er hatte vor allem junge Wähler für Präsident Donald Trump mobilisiert. Dieser macht "radikale Linke" für Kirks Tod verantwortlich, kritische Äußerungen werden scharf sanktioniert. Zwei Tage nach der Tat wird ein Verdächtiger gefasst.

28. September: Ex-Biathletin Dahlmeier stirbt bei Bergunglück

Im pakistanischen Karakorum-Gebirge kommt die beliebte ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Laura Dahlmeier durch einen Steinschlag ums Leben. Bergungsaktionen bleiben erfolglos und werden eingestellt. Dahlmeier selbst hatte verfügt, dass ihr Leichnam in solch einem Fall am Berg zurückzulassen sei. Viele trauern um die 31-jährige Bayerin.

10. Oktober: Brüchige Waffenruhe im Gazastreifen

Nach mehr als zwei Jahren Krieg mit Zehntausenden Toten und weitgehender Zerstörung im Gazastreifen tritt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas mit dem vereinbarten Friedensplan eine Waffenruhe in Kraft. Wenig später kehren 20 überlebende israelische Geiseln in ihre Heimat zurück, auch tote Geiseln werden übergeben. Für seine Vermittlung in dem Konflikt wird US-Präsident Donald Trump Tage später im israelischen Parlament bejubelt.

19. Oktober: Spektakulärer Juwelenraub im Louvre

Aus dem Pariser Louvre stehlen Einbrecher in nur vier Minuten Schmuck von unschätzbarem Wert. Ein zufällig am Rande des Geschehens fotografierter junger Mann regt angesichts seiner ungewöhnlich eleganten Aufmachung die Fantasie an, stellt sich aber rasch als unbeteiligter Museumsbesucher heraus. Die Diebe flüchten indes auf Motorrollern. Nach einer Woche werden zwei Verdächtige gefasst, später weitere mutmaßlich Beteiligte.

1. November: Eine neue Heimat für Tutanchamun

Mit einer riesigen Show wird nahe den Pyramiden von Giseh das Große Ägyptische Museum eröffnet. Dort sind etwa der komplette Grabschatz des Kindkönigs Tutanchamun und das älteste intakte Schiff der Antike zu sehen.

26. November: Feuerinferno in Hongkong

Sieben dicht beieinander gebaute Wohnhochhäuser stehen in Hongkong in Flammen. Für Dutzende Bewohner kommt jede Hilfe zu spät: Die Feuerwehr findet mehr als 150 Leichen in den Wohnungen. An den Gebäuden standen wegen einer laufenden Renovierung Baugerüste aus Bambus. Drei Mitarbeiter einer Baufirma werden unter Verdacht auf fahrlässige Tötung festgenommen.

5. Dezember: Grünes Licht für neuen Wehrdienst

Der Bundestag stimmt dem Plan der Bundesregierung für eine Musterung sowie die Wiedereinführung der Wehrerfassung zu. Demnach müssen von 2026 an Männer ab dem Geburtsjahr 2008 verpflichtend einen Fragebogen ausfüllen, Frauen freiwillig. Später sollen die Betroffenen gemustert werden. In ganz Deutschland demonstrieren Tausende Schüler gegen das Gesetz.

14. Dezember: Traum-Strand wird zum Tatort

Mindestens 15 Menschen werden bei einem antisemitischen Terroranschlag in der australischen Metropole Sydney getötet. Zwei Angreifer hatten mit Schusswaffen ein Chanukka-Fest der jüdischen Gemeinde am berühmten Bondi Beach ins Visier genommen. Einer der Täter wird getötet, sein ebenfalls verdächtiger Sohn wird schwer verletzt in Gewahrsam genommen.