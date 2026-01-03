1. Mai Gleich drei Demos halten die Polizei in Atem. Zum Aufzug der rechtsextremen Kleinpartei „Der dritte Weg“ sind auch Beamte aus Bayern im Einsatz.
Jahresrückblick 2025 Die wichtigsten Ereignisse im Mai
Doreen Fischer 03.01.2026 - 14:22 Uhr
Etwas mehr als ein halbes Jahr liegt der Mai 2025 zurück. Vieles, was in diesen 31 Tagen passiert ist, ist längst vergessen. Hier finden sich noch einmal die wichtigsten Begebenheiten.
