Jahreskongress: Ostdeutsche Autoindustrie setzt auf Zusammenarbeit im Wandel

Leipzig - Die ostdeutsche Automobilbranche sieht sich in einer Phase tiefgreifender Umbrüche und setzt auf gemeinsames Handeln, um international konkurrenzfähig zu bleiben. "Die geopolitischen Spannungen und volatile Lieferketten, aber auch zunehmender Wettbewerbsdruck vornehmlich aus Asien und der andauernde technologische Wandel stellen unsere Industrie vor große Herausforderungen", sagte die Vorstandsvorsitzende des Verbands Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD), Petra Peterhänsel, beim Jahreskongress in Leipzig, zu dem am Dienstag rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft kamen.