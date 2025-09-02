Jahreskongress: Ostdeutsche Autoindustrie setzt auf Zusammenarbeit im Wandel

"Unvorhersehbarkeit war schon immer ein Merkmal der Automobilwirtschaft und ist die Norm im heutigen Geschäftsumfeld. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Für Stillstand bleibt da keine Zeit", betonte Peterhänsel. Man stehe nicht mehr am Beginn einer neuen Ära, sondern mittendrin. Für sie ist damit klar: "Zusammenarbeit, interdisziplinäre Vernetzung und eine neue Dynamik sind die Schlüssel, um in diesem Umfeld bestehen zu können." Die Branche müsse die Transformation aktiv gestalten: "Wir überlassen den Wandel nicht dem Zufall und schon gar nicht den neuen Wettbewerbern."