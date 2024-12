München - Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat bei der Mitgliederversammlung einen besonderen Gruß an die Torhüterin Maria Luisa Grohs nach deren Krebs-Diagnose gerichtet. "Liebe Mala, wir alle stehen fest an deiner Seite", sagte Hainer in seiner Rede. "Du bist eine starke Persönlichkeit, die vielen Betroffenen Mut macht. Werde bitte bald wieder gesund!"