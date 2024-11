Zverev könnte beim nächsten wichtigen Turnier auf Fritz treffen

Alcaraz, der wegen einer Erkrankung geschwächt ins Saisonfinale gestartet war, dürfte der bisher schwierigste Härtetest für Zverev bei der diesjährigen Auflage in Turin werden. Der viermalige Grand-Slam-Turniersieger hatte Zverev im Juni in fünf Sätzen den angestrebten French-Open-Titel in Paris vermasselt. Das bisher einzige Aufeinandertreffen beim ATP-Jahresabschluss entschied Zverev vor einem Jahr in drei Sätzen für sich.