Den Lacher des Abends? Für den hat – doch eher ungewollt – Ehrengast Michael Sieber gesorgt. Der Gründer und Gesellschafter der Simba Dickie Group steht seit gut einer halben Stunde am Rednerpult. Die nicht ganz 400 Zuhörer im Sonneberger Gesellschaftshaus werden allmählich ungeduldig. Denn noch immer ist Sieber dabei, in chronologischer Reihenfolge aufzuzählen, wann seine 1982 in Fürth gegründete Unternehmensgruppe welches Spielzeugunternehmen auf der Welt übernommen hat. Dann aber, nach ziemlich genau 28 Minuten fällt der Satz: „Ich bin gleich am Ende mit den Übernahmen.“ Und durch den Saal schwappt ein mit einem Aufatmen verbundenes Lachen.