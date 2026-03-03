Jahresempfang: Bundeswehr setzt auf Abschreckung - Iran-Krieg im Fokus

Erfurt (dpa/th) - Der Krieg im Iran wird die Welt aus Sicht des Chefs des Logistikkommandos der Bundeswehr in Erfurt, Jochen Deuer, weiter in Atem halten. "Wir müssen uns gegebenenfalls auch auf eine weitere Zäsur vorbereiten", sagte er beim Jahresempfang der Bundeswehrdienststellen in Erfurt. Es seien auch Soldaten unter seinem Kommando in der Region - in Jordanien, dem Irak und in Israel. Es sei aber nicht klar, ob sie aus Thüringen seien. Er habe etwa 70 Standorte in Deutschland. Das Kommando mit Sitz in Erfurt ist für alle logistischen Prozesse der Bundeswehr verantwortlich.