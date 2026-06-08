Mit rund 500 geladenen Gästen wurde am Freitag im idyllischen Lustgarten des Schlossmuseums der diesjährige Jahresempfang des Bürgermeisters gefeiert. Neben der Auszeichnung von Hans-Joachim König als Arnstädter des Jahres (wir berichteten), erfolgte eine Reihe von weiteren Ehrungen. So wurden Schüler ausgezeichnet, die sich durch hervorragende schulische Leistungen oder ihr außergewöhnliches Engagement über den Unterricht hinaus hervorgetan haben. Mit Michelle Lenk, geboren am 2. Januar, wurde zudem das erste Baby des Jahres 2026 geehrt.