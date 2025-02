„Zuversicht“ und „Good News“ prägten die Reden des Bad Salzunger Bürgermeisters 2023 und 2024. In diesem Jahr ist die Ansprache von Klaus Bohl (Freie Wähler) vor 400 geladenen Gästen in der Werner-Seelenbinder-Halle mehr eine Analyse der Sorgen und Ängste der Bürger mit abgeleiteten Forderungen an die Politik und Gesellschaft. Höchst kritische Worte kommen von Oberstleutnant Jan Cihar, dem Standortältesten der Werratalkaserne, während sich Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) als „Fan“ der Kurstadt zeigt und Landrat Michael Brodführer (CDU) auf die Demokratie setzt. Letztgenannter lobt die Entwicklung, die Bad Salzungen genommen hat. „Die Stadt hat nicht nur eine große Vergangenheit, sondern auch eine große Zukunft.“ Er wünscht weiterhin einen guten Gemeinsinn und einen respektvollen Umgang, der auch Meinungsverschiedenheiten und Debatten zulasse. „Das hat die Stadt in den letzten Jahren ausgezeichnet.“