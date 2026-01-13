Jahresbilanz Zahl der Organspender erreicht höchsten Stand seit 2012

Entscheidung zu Lebzeiten festhalten

"Die Mehrheit der Menschen in Deutschland steht der Organspende grundsätzlich positiv gegenüber, hat ihre persönliche Entscheidung jedoch nicht festgehalten", erklärt Rahmel. "Fehlt ein erklärter Wille, müssen Angehörige häufig unter zeitlichem und emotionalem Druck stellvertretend entscheiden."

Vor diesem Hintergrund begrüßt der DSO-Vorstand die erneute politische Diskussion über eine Widerspruchslösung. Sie sieht vor, dass grundsätzlich jeder Mensch als Organspender gilt, sofern er nicht aktiv widerspricht. Derzeit gilt in Deutschland die Zustimmungslösung.