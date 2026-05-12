Erfurt - Der Zoll hat im vergangenen Jahr in Thüringen und in Südwestsachsen bei Kontrollen erneut einen Millionenschaden durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufgedeckt. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Erfurt überprüfte im vergangenen Jahr 1.585 Arbeitgeber. Dabei seien die Papiere von mehr als 17.000 Menschen kontrolliert worden, teilte das Hauptzollamt mit. Wegen einer Vielzahl von Verstößen unter anderem gegen die Sozialversicherungspflichten seien 3.472 Strafverfahren und 2.153 Bußgeldverfahren eingeleitet worden.