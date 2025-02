Leipzig - Die ostdeutsche Maschinenbaubranche hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang an Aufträgen verzeichnet. "Für das Gesamtjahr 2024 steht ein Auftragsminus von real 22 Prozent gegenüber 2023 in den Büchern", teilte der Branchenverband VDMA in Leipzig mit. Während im Vorjahr überdurchschnittlich hohe Auftragseingänge aus dem Ausland die Jahresbilanz im Dezember noch stabilisierten, brachte das Jahresende 2024 einen deutlichen Einbruch.