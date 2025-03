"Bayerische Staatsregierung ist gefordert"

In der Folge könne es in wenigen Jahren notwendig sein, vor allem in strukturschwachen Regionen Bayerns einige Häuser zu schließen, warnte Umbach. "Hier ist ausdrücklich die Bayerische Staatsregierung gefordert, im Rahmen des Jugendprogramms die Ansätze für Investitionen in den Lern-, Gemeinschafts- und Demokratieort Jugendherberge deutlich und dauerhaft zu erhöhen."