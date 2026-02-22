Bevor Wehrführer Chris Anding in seiner Rückschau zu Zahlen und Fakten des vergangenen Dienstjahres kam, sprach er seinen Dank an die Einsatzkräfte aus, die auch 2025 rund um die Uhr zur Abwehr von Bränden, Technischen Hilfeleistungen zur Verfügung standen und so Leben retteten und Eigentum schützten. Aber auch Familienangehörigen und vorgesetzten Dienststellen sowie den Jugendfeuerwehrlern und der Alters-und Ehrenabteilung sagte er Dank für die Unterstützung. Nicht unbedingt positiv fiel so manchem auf, dass auch dieses Jahr der Ortsteilbürgermeister der Jahreshauptversammlung fern geblieben war.