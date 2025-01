Mehr als 500 Millionen Euro für die Staatskasse

Auch der Freistaat selbst verdiente demnach damit ordentlich am Glücksspiel. Rund 523 Millionen Euro flossen an Lotteriesteuer, Gewinnabführung und Spielbankabgabe in die Staatskasse. Das Geld ermögliche "zusätzliche Leistungen – insbesondere in den Bereichen Sportförderung, Kulturförderung und Denkmalpflege", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU).