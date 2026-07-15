Jahresbilanz 2025 Drohnenkrieg erschwert Helfern Zugang zu Notleidenden

Berlin - Der zunehmende Einsatz von Kampfdrohnen in Kriegsgebieten mag militärisch Vorteile bieten, für Helfer und Zivilbevölkerung ist ihr Einsatz aus Sicht der Diakonie Katastrophenhilfe eine zusätzliche Gefahr und Belastung. In der Ukraine und in Russland, im Sudan, im Nahen Osten und in vielen anderen Regionen "treffen Raketen und Drohnen Wohngebiete, Krankenhäuser, Schulen und selbst humanitäre Helferinnen", sagt die Präsidentin des humanitären Hilfswerks der evangelischen Kirchen in Deutschland, Dagmar Pruin.