Jahresbilanz 2025 Drohnenkrieg erschwert Helfern Zugang zu Notleidenden

"In der Ukraine, da entstehen jetzt Todeszonen", sagt Keßler - humanitäre Helfer seien nun in einem Gebiet von bis zu 30 Kilometern von der Frontlinie entfernt extrem gefährdet. "Das heißt, wir kommen nicht mehr an die Menschen heran, die in diesen Zonen leben", fügt er hinzu. Russland beachte das humanitäre Völkerrecht ohnehin nicht, auch wisse man nie, ob die Entscheidung zum Drohnenangriff im konkreten Fall von einem Menschen getroffen werde oder mittels Künstlicher Intelligenz.