Die Steuerverwaltung sei längst eine der digitalsten Verwaltungen im Land und baue ihre Kompetenzen und Angebote weiter aus, sagte Füracker. So sei die Steuersoftware Elster ist mit mehr als 22 Millionen aktiven Benutzerkonten die erfolgreichste eGovernment-Anwendung Deutschlands. "Über 83 Prozent der Einkommensteuererklärungen wurden 2024 in Bayern per Elster abgegeben – bei Privatpersonen mit Steuerberatungen liegt die Rate sogar bei 98 Prozent."