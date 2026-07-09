Viele Rückführungen scheitern

Von den 58.795 Rückführungen, die im vergangenen Jahr geplant wurden, scheiterten 34.848 - in mehr als 33.000 Fällen bereits vor der Übergabe der Ausreisepflichtigen durch die Länder an die Bundespolizei. Während der Übernahme scheiterten nach Angaben der Bundespolizei 464 Rückführungen - etwa wegen ungültiger Heimreisedokumente oder aus medizinischen Gründen.

In 1.353 Fällen seien Rückführungen nach Übernahme durch die Bundespolizei abgesagt worden, vor allem weil Transportunternehmen die Beförderung verweigerten, sich der Zielstaat querstellte, der Abzuschiebende passiven Widerstand leistete oder wegen eines Verwaltungsgerichtsbeschlusses in letzter Minute.

Mehr Personal

Wie bereits in den Jahren zuvor stieg die Zahl der Beschäftigten der Bundespolizei auch 2025 an - und zwar um 0,7 Prozent auf 55.369 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Stichtag 31. Dezember. Neue Aufgaben kamen etwa bei der Drohnenabwehr hinzu.

Die Zahl der Einsatzstunden sank laut Jahresbericht im gleichen Zeitraum um rund 6,4 Prozent. Die Zahl der Einsatzstunden der Bundespolizisten für Grenzschutz-Aufgaben stieg demnach um 5,2 Prozent. In seinem Grußwort, das dem Jahresbericht vorangestellt ist, dankt Dobrindt den Bundespolizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz an den Grenzen. Dieser trage dazu bei, "dass wir das Migrationsgeschehen neu ordnen konnten". Durch die Maßnahmen seien seit Mai 2025 "über 32.000 illegale Einreisen unmittelbar verhindert, Schleuserkriminalität eingedämmt und das Asylsystem entlastet worden".