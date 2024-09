Jahresbericht Cybersicherheit: Mehr als 5.200 Cyber-Attacken auf Bayerns Behördennetz

München (dpa/lby) - Bayernweit wurden im vergangenen Jahr mehr als 5.200 Auffälligkeiten und Cyber-Angriffe auf das bayerische Behördennetz registriert. Dies geht aus dem Bericht für Cybersicherheit 2024 hervor. Demnach hätten laut dem Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) rund 3.000 Angriffe "zu schwerwiegenden Auswirkungen" führen können. "In keinem dieser Fälle ist es den Angreifern gelungen, ein System im Behördennetz in einer nachhaltig kritischen Weise zu kompromittieren", heißt es im Bericht. Alle Angriffsversuche seien erfolgreich abgewehrt worden.