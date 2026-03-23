Jahresbericht 2026: Rechnungshof kritisiert Förderdschungel und Stellenzuwachs

München (dpa/lby) - Bayerns oberster Rechnungshof fordert eine deutliche Entschlackung und mehr Effizienz bei den landeseigenen Förderprogrammen. Am Beispiel von mehr als 400 untersuchten Förderprogrammen des Landes zeigt sich aus Sicht der Prüfer: Die Förderung gehe am Bedarf vorbei, sei zu kleinteilig, nicht aufeinander abgestimmt und es gebe einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungs- und Personalaufwand. Das geht aus dem Jahresbericht 2026 des Bayerischen Obersten Rechnungshofes hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.